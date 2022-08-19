У прозорому халаті з пір'ям: 155-кілограмова Тесс Голлідей продемонструвала звабливий образ

37-річна модель plus size – жінка без комплексів. Вона продовжує зніматися у фотосесіях у провокаційних образах.

Модель plus-size Тесс Голлідей потішила фанатів пікантними знімками в Instagram. Вона влаштувала гарячу фотосесію на ліжку.

Тесс постала перед камерою у звабливому аутфіті. На ній був блакитний прозорий халат з пір'ям, під який вона одягла нюдову білизну. У цьому образі модель блиснула татуюваннями на тілі.

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Голлідей доповнила лук укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на очах.

Нагадаємо, Голлідей підтримала українців і закликала фінансово допомогти нашій країні.

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