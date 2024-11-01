У прозорому кетс'юті і без білизни: Вінні Гарлоу у відвертому образі з'явилася на вечірці

30-річна канадська модель у "голому" вбранні похизувалася стрункою фігурою.
Вінні Гарлоу відвідала геловінську вечірку Lavo Halloween у Беверлі-Гіллз. Для своєї появи вона обрала відвертий аутфіт.
Модель одягла "голий" кетс'ют у сітку, під яким не було білизни. На інтимних місцях у неї були щедрі розсипи страз.
Цікавою також була зона декольте зі стразами і джгутами із тканини.
Лук Гарлоу доповнила білою довгою шубою зі штучного хутра, туфлями кольору металік зі стразами і срібним клатчем зі стразами.
Модель одягла чорну коротку перуку у стилі 30-х і зробила макіяж із довгими та пишними накладними віями.
Нагадаємо, Вінні Гарлоу любить носити прозорі вбрання. На вечірку з нагоди свого дня народження вона обрала прозорий блакитний костюм, який складався з кроптопа і блискучих штанів.
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