У прозорому кетс'юті і з дротами на голові: зірка Marvel Люпіта Ніонго на вечірці у Мілані

41-річна акторка у спокусливому образі з'явилася на івенті від Dolce & Gabbana.

Зірка фільму від Marvel "Чорна пантера" Люпіта Ніонго відвідала вечірку у Мілані з нагоди 40-річчя Модного дому Dolce & Gabbana і запуску виставки робіт засновників бренду – модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана, під назвою "Від серця до рук: Dolce & Gabbana".

Для такої події акторка обрала прозорий чорний кетс'ют, зверху якого одягла кроптоп на бретельках і мініспідницю зі стразами. Люпіта продемонструвала свою струнку фігуру.

Люпіта Ніонго / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними туфлями на високих шпильках і високою зачіскою, прикрашеною обідком у вигляді чорних дротів. Ніонго зробила чорний глянцевий манікюр, макіяж смокі-айс, одягла на обличчя стильні окуляри і завершила образ діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, на Берлінському кінофестивалі Люпіта Ніонго з'явилася у розкішній білій сукні від бренду Gucci і прикрасах De Beers.

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