У прозорому кетс'юті зі стразами: телеведуча похизувалася пишними формами на вечірці

40-річна Джессіка Алвес любить носити обтислі прозорі вбрання, у яких вихваляється своїми принадами.

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother Джессіка Алвес відвідала вечірці у Лондоні.

Там вона постала у відвертому аутфіті. На Джессіці був чорний прозорий кетс'ют, прикрашений майже повністю розсипом страз, який підкреслив її пишні форми.

Лук вона доповнила чорними рукавичками в сітку і лакованими туфлями з кристалами від Amina Muaddi.

Джессіка Алвес / Фото: Getty Images

Алвес нафарбувала нігті червоним лаком, розпустила волосся, зробила насичений смокі-айс, наклеїла пишні вії, підкреслила вилиці рум'яною, і нафарбувала губи червоною помадою. у вухах були елегантні діамантові сережки.

Нагадаємо, Джессіка Алвес відома тим, що зробила понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність. Під час своїх перевтілень її часто називали лялькою Кеном.

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