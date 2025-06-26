- Дата публікації
У прозорому кетсьюті-сітці: Шарліз Терон викликала фурор ефектним вбранням
49-річна акторка повернулася до своєї культової ролі та вирішила презентувати фільм так, що всі говорили лише про неї.
Шарліз Терон та її стилістка Леслі Фремар знову постаралися під час вибору вбрання для прем’єри. Коли акторка вийшла до фотографів, то викликала фурор, оскільки мала надзвичайний і ефектний вигляд.
Акторка носила лук чорного кольору від бренду Givenchy з колекції осінь-зима 2025. Вбрання включало в себе обтислий кетсьют повністю зроблений з сітки, який доповнила жакетом і чорною щільною спідньою білизною — бюстгальтером і трусами з високим посадженням.
Також Шарліз доповнила вбрання ботильйонами з квадратним мисом, декількома лаконічними прикрасами з діамантами та лаконічною зачіскою.
У цьому вбранні акторка відвідала прем’єру фільму «Стара гвардія 2» у Лос-Анджелесі, в якому зіграла з Умою Турман та Кікі Лейн, які також прийшли на цей захід. Турман сяяла перед фотографами у довгому вечірньому ансамблі з вишивкою, а Кікі носила сукню зі шлейфом.
Під час промокампанії до фільму Шарліз завітала на кілька інтерв’ю, тому її фотографували папараці. У Нью-Йорку акторка продемонструвала, наприклад, два стильних луки.