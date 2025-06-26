ТСН у соціальних мережах

У прозорому кетсьюті-сітці: Шарліз Терон викликала фурор ефектним вбранням

49-річна акторка повернулася до своєї культової ролі та вирішила презентувати фільм так, що всі говорили лише про неї.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон та її стилістка Леслі Фремар знову постаралися під час вибору вбрання для прем’єри. Коли акторка вийшла до фотографів, то викликала фурор, оскільки мала надзвичайний і ефектний вигляд.

Акторка носила лук чорного кольору від бренду Givenchy з колекції осінь-зима 2025. Вбрання включало в себе обтислий кетсьют повністю зроблений з сітки, який доповнила жакетом і чорною щільною спідньою білизною — бюстгальтером і трусами з високим посадженням.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Також Шарліз доповнила вбрання ботильйонами з квадратним мисом, декількома лаконічними прикрасами з діамантами та лаконічною зачіскою.

У цьому вбранні акторка відвідала прем’єру фільму «Стара гвардія 2» у Лос-Анджелесі, в якому зіграла з Умою Турман та Кікі Лейн, які також прийшли на цей захід. Турман сяяла перед фотографами у довгому вечірньому ансамблі з вишивкою, а Кікі носила сукню зі шлейфом.

Шарліз Терон, Ума Турман, Кікі Лейн / © Associated Press

Шарліз Терон, Ума Турман, Кікі Лейн / © Associated Press

Під час промокампанії до фільму Шарліз завітала на кілька інтерв’ю, тому її фотографували папараці. У Нью-Йорку акторка продемонструвала, наприклад, два стильних луки.

