У прозорому кетсьюті з торочкою: американська співачка продемонструвала сексуальну фігуру на концерті

Глоя Бейлі з'явилася на сцені у прозорому вбранні і без бюстгальтера.

Напередодні церемонії "Греммі-2023" Black Music Collective організував у Лос-Анджелесі концерт, на якому відзначили найкращих темношкірих виконавців.

Цього вечора виступила співачка Глоя Бейлі, яка більш відома за сценічним псевдонімом Chlöe.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

На сцені красуня з'явилася у чорному прозорому кетсьюті з торочкою, під який вона одягла чорні високі труси. На соски зірка наклеїла нюдові наліпки. Талію Бейлі підкреслила чорним широким шкіряним поясом з великою пряжкою.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Кетсью ідеально підкреслив сексуальну фігуру співачки.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила босоніжками на високій платформі і підборах, високим пучком з випущеними спереду кучерями і макіяжем із блискучими коричневими тінями. Довгий золотий манікюр завершив образ Бейлі.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Глої разом зі своєю сестрою - зіркою "Русалоньки" Голлі Бейлі, з якою у них музичний дует Chloe x Halle, відвідали галавечір WACO Theatre Centers Wearable Art Gala. Там Глое постала у пишній рожевій сукні від Aje з високим розрізом.

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