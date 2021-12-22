У прозорому комбінезоні і без білизни: німецька модель блиснула пишними грудьми на івенті у Берліні

У прозорому комбінезоні і без білизни: німецька модель блиснула пишними грудьми на івенті у Берліні

Мікаела Шефер любить епатувати публіку своїми провокаційними цибулями.

Німецька модель, акторка, телеведуча, діджейка та співачка — Мікаела Шефер – знає, як привернути увагу на світських заходах.

Жінка не соромиться носити відверті вбрання і акцентувати увагу на своїх принадах.

На одному з івентів у Берліні Мікаела з'явилася у прозорому червоному комбінезоні з люрексу, під який вона, звичайно ж, не одягла бюстгальтер.

Мікаела Шефер / Getty Images

Вбрання мало відвертий виріз, який додав її аутфіту ще більшої провокаційності. Красуня сяяла на камеру своїм пишним бюстом. Добре, що на ній були чорні стринги.

Талію вона підкреслила широким шкіряним поясом, схожим на частину якогось бдсм-образу, як і її чокер на шиї у вигляді нашийника.

Лук Шефер доповнила чорними гостроносими туфлями та чорною сумкою на ланцюжку. Гладкий пучок та макіяж з акцентом на пишних віях завершив образ Мікаели.

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