У прозорому комбінезоні з декольте: Lizzo в провокаційному образі виступила у Флориді

34-річна американська репвиконавиця не має комплексів, тому вона сміливо носить обтислі вбрання, які підкреслюють її форми.

Епатажна Lizzo виступила з концертом на FLA Live Arena у Санрайзі, Флорида. Він відбувся в межах туру артистки The Special Tour на підтримку її четвертого студійного альбому Special (2022).

На сцені пишнотіла репвиконавиця з'явилася в обтислому бежево-синьому комбінезоні зі стразами. Вбрання мало пікантне декольте.

Lizzo / Фото: Getty Images

Лук Lizzo доповнила синіми чоботами на грубій підошві. Волосся вона накрутила, зробила насичений макіяж із синіми тінями і завершила провокаційний аутфіт довгим гострим манікюром.

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