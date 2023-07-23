У прозорому комбінезоні з конем: сексуальна Бейонсе в ефектному образі виступила на концерті

Бейонсе у межах свого туру Renaissance World Tour виступила з концертом у Міннеаполісі. В Instagram попдіва продемонструвала свій сценічний образ, у якому вона мала просто неперевершений вигляд.

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Артистка постала на сцені у чорному прозорому комбінезоні в цятки, один бік якого був розшитий паєтками кольору металік у вигляді коня (відсилка на обкладинку її альбому Renaissance).

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Вбрання ідеально підкреслило сексуальну і підтягнуту фігуру Бейонсе.

Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками на шпильках, ідеально рівним укладанням, макіяжем із чорними стрілками та помадою шоколадного відтінку.

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Співачка завершила лук діамантовими сережками, каблучками, французьким манікюром і червоним педикюром.

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Нагадаємо, Бейонсе похизувалася сексуальними формами в обтислій золотистій прозорій сукні від Dolce & Gabbana, усипаній кристалами Swarovski.

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