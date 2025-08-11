- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- 399
- 2 хв
У прозорому корсеті і леопардовій спідниці: Ілона Гвоздьова в ефектному образі відсвяткувала день народження
Хореографиня перетворила особисте свято на масштабний благодійний проєкт.
Нещодавно в Ілони Гвоздьової був день народження і з цієї нагоди вона провела UWU Birthday Charity Event — подію, яка об’єднала натхненних жінок, мисткинь, бізнес-леді і благодійників. Захід відбувся в атмосферному ресторані FENIX у Києві.
Івент мав благодійну мету — збирали кошти на шкільне приладдя для дітей, які втратили батьків через війну, але залишилися у сімейному колі завдяки своїм бабусям та дідусям і небайдужим людям. Підтримку ініціативі надав благодійний фонд «Зростай в Родині» під керівництвом директора Євгена Осипчука.
«Моя місія — не просто жити, а творити, надихати і вести за собою неймовірних жінок», — сказала зі сцени Ілона Гвоздьова.
Привітати хореографиню прийшли її зіркові друзі: Анна Саліванчук виступила з уривками вистав, а артисти Андрій Кравченко, Олена Гребенюк, Mila Nitich, Masha Danilova, дует Анна Марія, DJ STARKOV виступили з музичними подарунками. З мотиваційними промовами виступили менторка та авторка бізнес-бестселерів Ольга Єрмілова, енергопрактикиня Тамара Жукова, міжнародна технологиня з краси Аліна Пульвас.
На завершення заходу Ілона Гвоздьова провела енергійний танцювальний майстер-клас, до якого долучилися всі гості.
Іменинниця продемонструвала на святі красивий ефектний образ. На ній був спокусливий прозорий корсет чорного кольору і спідниця максі з леопардовим принтом. На танцівниці також був чорний оксамитовий халат, який вона потім зняла, і чорні босоніжки на шпильках.
Ілона доповнила аутфіт елегантною зачіскою з випущеними спереду пасмами, макіяжем із акцентом на очах і гарними прикрасами.
За словами хореографині, івент став не лише святом жіночої енергії і краси, а й нагадуванням, що навіть у найскладніші часи можна об’єднатися заради добра, підтримки і майбутнього наших дітей. На заході зібрали понад 30 тисяч гривень на благодійнсть.