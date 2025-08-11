У прозорому корсеті і леопардовій спідниці: Ілона Гвоздьова в ефектному образі відсвяткувала день народження

Ілона Гвоздьова

Нещодавно в Ілони Гвоздьової був день народження і з цієї нагоди вона провела UWU Birthday Charity Event — подію, яка об’єднала натхненних жінок, мисткинь, бізнес-леді і благодійників. Захід відбувся в атмосферному ресторані FENIX у Києві.

Ілона Гвоздьова з мамою Ніною

Івент мав благодійну мету — збирали кошти на шкільне приладдя для дітей, які втратили батьків через війну, але залишилися у сімейному колі завдяки своїм бабусям та дідусям і небайдужим людям. Підтримку ініціативі надав благодійний фонд «Зростай в Родині» під керівництвом директора Євгена Осипчука.

Євген Осипчук та Ілона Гвоздьова

«Моя місія — не просто жити, а творити, надихати і вести за собою неймовірних жінок», — сказала зі сцени Ілона Гвоздьова.

Привітати хореографиню прийшли її зіркові друзі: Анна Саліванчук виступила з уривками вистав, а артисти Андрій Кравченко, Олена Гребенюк, Mila Nitich, Masha Danilova, дует Анна Марія, DJ STARKOV виступили з музичними подарунками. З мотиваційними промовами виступили менторка та авторка бізнес-бестселерів Ольга Єрмілова, енергопрактикиня Тамара Жукова, міжнародна технологиня з краси Аліна Пульвас.

Анна Саліванчук

Андрій Кравченко

Ілона Гвоздьова і Mila Nitich

Дует Анна Марія

Masha Danilova

Тамара Жукова

Ольга Єрмілова

На завершення заходу Ілона Гвоздьова провела енергійний танцювальний майстер-клас, до якого долучилися всі гості.

Ілона Гвоздьова проводить майстер-клас

Ілона Гвоздьова проводить майстер-клас

Іменинниця продемонструвала на святі красивий ефектний образ. На ній був спокусливий прозорий корсет чорного кольору і спідниця максі з леопардовим принтом. На танцівниці також був чорний оксамитовий халат, який вона потім зняла, і чорні босоніжки на шпильках.

Ілона Гвоздьова

Ілона доповнила аутфіт елегантною зачіскою з випущеними спереду пасмами, макіяжем із акцентом на очах і гарними прикрасами.

Ілона Гвоздьова

За словами хореографині, івент став не лише святом жіночої енергії і краси, а й нагадуванням, що навіть у найскладніші часи можна об’єднатися заради добра, підтримки і майбутнього наших дітей. На заході зібрали понад 30 тисяч гривень на благодійнсть.

Ілона Гвоздьова з гостями

Олена Гребенюк, Андрій Кравченко та Марина Боржемська

Яна Вінніченко та Ілона Гвоздьова

Аліна Пульвас, Ілона Гвоздьова та Андрій Кравченкко

Марина Гайович, Лала Цукерман, Анна Саліванчук, Аліна Онопа, Анна Луценко

Ілона Гвоздьова з гостями

Дует Анна Марія

Ілона Гвоздьова та Ольга Федорущенко

Ольга Женевська, Анна Саліванчук та Аліна Доротюк

Іванна Слабошпицька та Олена Гребенюк

Катерина Петренко, Анна Луценко, Ольга Женевська