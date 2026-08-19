У прозорому корсеті і перлинній прикрасі: юна українська співачка стала вампіркою у новому кліпі

VOLIANSKA

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Юна українська співачка VOLIANSKA випустила нову пісню «Кусь», присвячену стосункам, які починалися з мрій про спільне майбутнє, але завершилися розчаруванням. Любовний біль артистка передала за допомогою іронічної метафори укусу.

VOLIANSKA

Разом з треком вона презентувала кліп, дія якого розгортається у стилізованому музейному просторі. Спочатку співачка постає в ньому експонатом, а після укусу загадкового відвідувача сама перетворюється на вампірку. У фіналі герої міняються місцями — чоловік залишається в музеї, а вона йде разом із танцівницями.

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VOLIANSKA і Дмитро Морозюк

Головну чоловічу роль зіграв блогер, поет і ветеран Дмитро Морозюк. Режисером відео став Марк Тельпіс, який поєднав у роботі вампірську естетику, хореографію та атмосферу старовинного музею.

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VOLIANSKA і Дмитро Морозюк

У кліпі VOLIANSKA з’явилася у білому прозорому корсеті з чашками і чорною вставкою, широкому поясі та асиметричній спідниці з воланами.

Головним акцентом образу дівчини стала складна прикраса з багатьох ниток перлів, яка огортала шию, плечі, руки й ліф, нагадуючи розкішну накидку.

VOLIANSKA

Вбрання артистка доповнила довгими чорними рукавичками і сріблястими сережками. У неї була елегантна зачіска і макіяж з чорними стрілками і нюдовим блиском.

«Кусь» стала другою спільною роботою співачки з продюсером Вадимом Лисицею.

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