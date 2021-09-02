У прозорому корсеті і сережках Cartier: неймовірна Моніка Беллуччі у Венеції

У прозорому корсеті і сережках Cartier: неймовірна Моніка Беллуччі у Венеції

56-річна акторка відвідала модний показ в образі total black.

Неперевершена Моніка Беллуччі опублікувала у своєму Instagram фото з Венеції. Кілька днів тому акторка відвідала там фешнпоказ нової кутюрної колекції Dolce & Gabbana — Alta Moda, який минув на площі Сан-Марко.

"У Венеції на Alta Moda Dolce & Gabbana", — підписала фото акторка.

Моніка продемонструвала образ total black. На ній був прозорий корсет, елегантний жакет із золотими ґудзиками і штани.

Аутфіт зірка доповнила чорними окулярами і сумочкою. Волосся Беллуччі розпустила і прикрасила вуха довгими сережками від Cartier. Вона мала неперевершений вигляд.

До слова, 16-річна донька Моніки — Діва, взяла участь у показі Dolce & Gabbana. Вона продефілювала подіумом у красивій сукні з пишною спідницею кольору фуксії, яка була прикрашена великими квітами.

Діва Кассель / Getty Images

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