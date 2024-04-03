У прозорому корсеті і смарагдовій мінісукні: актор театру на прем'єрі бродвейського мюзиклу

Марк Мітрано обрав для своєї появи яскравий аутфіт.

Американський актор театру Марк Мітрано, який вважає себе небінарною персоною, з'явився на прем'єрі бродвейського мюзиклу "Хто такий Томмі" в ефектному образі. Захід відбувся у Нідерландському театрі у Нью-Йорку.

Марк був одягнений у смарагдову мініспідницю з двома ланцюжками і прозорий корсет зі смарагдовими акцентами, усипаний стразами.

Марк Мітрано / Фото: Associated Press

Аутфіт Мітрано доповнив чорними оперними рукавичками і шкіряними високими чоботами на грубій підошві і підборах. У руках актор тримав чорний клатч на ланцюжку. У вухах у Марка були різні срібні сережки.

Марк Мітрано / Фото: Associated Press

Нагадаємо, актор Білі Портер відвідав прем'єру телешоу "Керол Бернетт: 90 років сміху та кохання" у стильному білому костюмі, з фіолетовими тінями і перлинним намистом.

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