У прозорому корсеті і спідниці з високим розрізом: зухвалий лук переможниці "Холостяка-11" Анни Бондан

Дівчина поділилася з фоловерами цікавим знімком з нового фотосету.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — показала в Instagram новий знімок зі студійної фотосесії.

Позувала Анна у чорному прозорому корсеті з пікантним декольте і шкіряній спідниці з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Свій зухвалий аутфіт вона доповнила чорними босоніжками на шпильках, укладанням з мокрим ефектом і насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді.

Під світлиною Анна написала 10 фактів про неї і її коханого Михайла Заливака:

"Я не дуже часто розповідаю подробиці про наше життя з Мішею! Треба виправлятися. Вирішила, що буде цікаво, наскільки легко ви вгадаєте 3 неправдивих факти про нашу пару. Пишіть в коментарях свої варіанти: ⠀

1. Міша першою дитиною хоче доньку.

2. Найчастіше у нашому будинку посуд миє Міша.

3. У нас розділені обов'язки з прибирання квартири. Міша пилососить а я витираю пил.

4. Міша дуже вибагливий у їжі. Тому ми частіше харчуємося в закладах або замовляємо доставку.

5. Ми часто ходимо на побачення.

6. У нашій парі я частіше провокую на сварку і люблю посперечатися.

7. Сніданок частіше готує Мишко.

8. У Міші більше взуття, ніж у мене.

9. Я дотримуюся правильного харчування, а Міша любить принести додому різні солодощі, він часто провокує мене порушити свій режим.

10. Міша може дуже залипнути у телефоні. І мене це часто дуже дратує".

Читайте також: В бікіні і прозорому комбінезоні: переможниця "Холостяка-11" на відпочинку в Туреччині

Ефектні образи учасниць шоу "Холостяк-11" (47 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання