ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

У прозорому корсеті і туфлях з бантами: стильний образ зірки серіалу "Кава з кардамоном" Олени Лавренюк на івенті

Акторка в гарному луку з’явилася на заході шоумена Анатолія Анатоліча.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Лавренюк

Олена Лавренюк

Зірка серіалів «Кава з кардамоном», «Еґреґор» та «11 дітей з Моршина» — Олена Лавренюк — відвідала презентацію нового флагманського проєкту Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким», яка відбулася у дитячому кінотеатрі «Кадр».

Олена Лавренюк та Анатолій Анатоліч

Олена Лавренюк та Анатолій Анатоліч

На заході акторка продемонструвала стильний образ. Весняного прохолодного дня Олена одягла теплий бежевий костюм, який складався з кроптопа з круглим вирізом і спідниці міді, а також чорні щільні колготи.

Олена Лавренюк

Олена Лавренюк

Ефектним доповненням її луку став чорний прозорий корсет від бренду Simone Rocha, прикрашений камінням і шнурівкою по боках. На ній також були цікаві чорні туфлі з великими бантами.

Акторка розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, червоний манікюр і завершила аутфіт білою сумкою з довгою торочкою.

До слова, проєкт Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким» — це розмова про те, як формується особистість, які події та люди впливають на мрії, вибір і майбутнє. Героєм першого випуску став телеведучий Андрій Бєдняков.

Крім того, проєкт має важливу місію — допомогти збирати кошти на лікування онкохворих діток.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie