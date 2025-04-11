У прозорому корсеті і туфлях з бантами: стильний образ зірки серіалу "Кава з кардамоном" Олени Лавренюк на івенті

Олена Лавренюк

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Зірка серіалів «Кава з кардамоном», «Еґреґор» та «11 дітей з Моршина» — Олена Лавренюк — відвідала презентацію нового флагманського проєкту Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким», яка відбулася у дитячому кінотеатрі «Кадр».

Олена Лавренюк та Анатолій Анатоліч

На заході акторка продемонструвала стильний образ. Весняного прохолодного дня Олена одягла теплий бежевий костюм, який складався з кроптопа з круглим вирізом і спідниці міді, а також чорні щільні колготи.

Олена Лавренюк

Ефектним доповненням її луку став чорний прозорий корсет від бренду Simone Rocha, прикрашений камінням і шнурівкою по боках. На ній також були цікаві чорні туфлі з великими бантами.

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Акторка розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, червоний манікюр і завершила аутфіт білою сумкою з довгою торочкою.

До слова, проєкт Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким» — це розмова про те, як формується особистість, які події та люди впливають на мрії, вибір і майбутнє. Героєм першого випуску став телеведучий Андрій Бєдняков.

Крім того, проєкт має важливу місію — допомогти збирати кошти на лікування онкохворих діток.