У прозорому корсеті та широких штанах: Марго Роббі відвідала показ фільму у Лос-Анджелесі

Цього разу вона одягла вбрання від французького Модного дому.

Акторка Марго Роббі вийшла на червону доріжку у Лос-Анджелесі в екстравагантному чорному вбранні від Модного дому Schiaparelli. На зірці "Барбі" був лук з кутюрної колекції осінь-зима 2023, яку для неї підібрав стиліст Ендрю Мукамал.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Зокрема, вона носила чорний напівпрозорий корсет з дрібними чашками, у якого також не було бретелів, і дуже широкі штани шоколадного відтінку. У штанів були відвороти на талії та кишені.

Аутфіт акторки доповнювало золоте колье на шиї, макіяж та зачіска з легкими локонами.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго в цьому одязі відвідала показ фільму "Солтберн" режисерки Еміральд Феннел.

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