У прозорому костюмі без бюстгальтера: Крістен Стюарт сяяла на прем'єрі фільму

Крістен Стюарт відвідала спеціальний показ та фотосесію фільму "Люби мене" у театральному комплексі DGA у Лос-Анджелесі.

34-річна акторка прибула на закритий захід у DGA Theater Complex у чорному прозорому твідовому жакеті зі сріблястим оздобленням, який одягла на голе тіло та лосинах з цього ж костюма. Крістен знову пофарбувала волосся в блонд, зробила виразний макіяж очей, одягла кілька металевих ланцюгів на шию та каблучок на пальці.

У фільмі Крістен Стюарт грає головні ролі зі Стівеном Єном. Прем'єра фільму відбулася 19 січня 2024 року на кінофестивалі "Санденс".

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

Минулого разу, коли Крістен з'являлася у світському суспільстві, вона була ще брюнеткою. Тоді зірка відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі, де сяяла у схожому жакеті та штанях від Chanel. Акторка є обличчям бренду і майже завжди виходить у світ у вбраннях французького Модного дому.

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