У прозорому кроптопі і гепардовій шубі: донька Майкла Джексона у стильному луку прийшла на афтепаті

Донька покійного короля поп-музики Майкла Джексона – Періс Джексон – відвідала вечірку GRAMMY After Party від Universal Music Group у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами дівчина постала у стильному образі. Вона одягла шубу з гепардовим принтом, під якою на ній був чорний прозорий кроптоп із чорними вставками на ліфі та чорна шкіряна мініспідниця.

Періс Джексон / Фото: Getty Images

У цьому сітчатому кроптопі Джексон продемонструвала деякі свої татуювання, яких у неї аж понад 80.

Вбрання дівчина скомбінувала з чорними ботфортами на підборах.

Періс зробила скуйовджене укладання, ніжний макіяж і завершила аутфіт золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Періс Джексон прийшла на Бал імені Елізабет Тейлор із боротьби зі СНІДом у гламурній вечірній сукні, розшитій бісером, з вирізом на грудях та однією бретелькою.

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