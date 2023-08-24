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У прозорому купальнику: британська модель у відвертому луку похизувалася сексуальною фігурою

У прозорому купальнику: британська модель у відвертому луку похизувалася сексуальною фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У прозорому купальнику: британська модель у відвертому луку похизувалася сексуальною фігурою

Арабелла Чі

Арабелла Чі розбурхала уяву підписників пікантними світлинами з відпочинку.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram пікантними знімками, зробленими біля басейну посеред лісу.

Дівчина спокусливо позувала у прозорому купальнику з чорними вставками, які прикрили її інтимні місця.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Арабелла похизувалася стрункою сексуальною фігурою і красивою засмагою.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

А ще білявка продемонструвала на камеру пружні сідниці. Чі перебуває у чудовій фізичній формі.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Нагадаємо, минулого разу Арабелла позувала для фото у чорному купальнику з відвертим декольте і вирізами по боках, які візуально робили її талію тоншою. 

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Дата публікації
Перегляди
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