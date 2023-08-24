У прозорому купальнику: британська модель у відвертому луку похизувалася сексуальною фігурою

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram пікантними знімками, зробленими біля басейну посеред лісу.

Дівчина спокусливо позувала у прозорому купальнику з чорними вставками, які прикрили її інтимні місця.

Арабелла Чі

Арабелла похизувалася стрункою сексуальною фігурою і красивою засмагою.

Арабелла Чі

А ще білявка продемонструвала на камеру пружні сідниці. Чі перебуває у чудовій фізичній формі.

Арабелла Чі

Нагадаємо, минулого разу Арабелла позувала для фото у чорному купальнику з відвертим декольте і вирізами по боках, які візуально робили її талію тоншою.

Читайте також: