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У прозорому мереживі: Ліла Мосс відвідала показ Saint-Laurent у Парижі

У прозорому мереживі: Ліла Мосс відвідала показ Saint-Laurent у Парижі

Ліла Мосс на показі Saint-Laurent / Фото: Getty Images

Модель підкреслила фігуру абсолютно прозорою сукнею.

21-річна дочка супермоделі 90-хЛіла Мосс – з'явилася на Тижні моди у Франції. Дівчина відвідала гламурний показ колекції прет-а-порте весна-літо 2025 бренду Saint-Laurent, який той представив у Парижі.

На Лілі була довга чорна мереживна сукня на тонких бретельках. Вбрання з V-подібним декольте вона носила у поєднанні з широким чорним ременем та мереживними колготками.

Також модель доповнила лук трендовим клатчем-конвертом та босоніжками. Макіяж очей Ліла зробила досить яскравим.

Ліла Мосс на показі Saint-Laurent / © Getty Images
Ліла Мосс на показі Saint-Laurent / Фото: Getty Images

Чорний колір Ліла любить та часто носить. Наприклад, сукню такого кольору вона також одягла на шоу бренду Burberry у Лондоні.

Ліла Мосс на показі Burberry / © Getty Images
Ліла Мосс на показі Burberry / Фото: Getty Images

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