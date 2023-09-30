У прозорому мереживному комбінезоні: Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалась пікантним луком

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі любить вихвалятися в Instagram своїми пікантними фотографіями.
У сторіз кохана Джейсона Стетхема та мати його двох дітей поділилася кількома фото, які привернули нашу увагу. Думаємо, не лише нашу.
На одному з них манекенниця позує в мереживному комбінезоні, абсолютно прозорому під яким у неї тільки білі стринги, а зверху чорний подовжений блейзер і взута Розі в тілесні туфлі-човники на підборах.
Гантінгтон-Вайтлі опублікувала кілька фотографій, знявши себе на телефон з різних ракурсів. Також модель зробила насичений макіяж очей та підкреслила губи блиском. Волосся зібрала в гладкий низький пучок і одягла сережки і кілька каблучок з камінням на пальці.
Раніше ми показували, як сексуальна Розі Гантінгтон-Вайтлі у прозорому вбранні прийшла на вечірку Dolce & Gabbana.
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