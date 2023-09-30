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У прозорому мереживному комбінезоні: Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалась пікантним луком

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У прозорому мереживному комбінезоні: Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалась пікантним луком

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі любить вихвалятися в Instagram своїми пікантними фотографіями.

У сторіз кохана Джейсона Стетхема та мати його двох дітей поділилася кількома фото, які привернули нашу увагу. Думаємо, не лише нашу.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

На одному з них манекенниця позує в мереживному комбінезоні, абсолютно прозорому під яким у неї тільки білі стринги, а зверху чорний подовжений блейзер і взута Розі в тілесні туфлі-човники на підборах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Гантінгтон-Вайтлі опублікувала кілька фотографій, знявши себе на телефон з різних ракурсів. Також модель зробила насичений макіяж очей та підкреслила губи блиском. Волосся зібрала в гладкий низький пучок і одягла сережки і кілька каблучок з камінням на пальці.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Раніше ми показували, як сексуальна Розі Гантінгтон-Вайтлі у прозорому вбранні прийшла на вечірку Dolce & Gabbana.

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Дата публікації
Перегляди
448
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