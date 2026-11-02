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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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252
Час на прочитання
1 хв

У прозорому мереживі і без бюстгальтера: Сара Полсон у сміливому образі з’явилася на фотоколі в Мехіко

Акторка доповнила чорне вбрання яскравим головним аксесуаром з квітів.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сара Полсон

Сара Полсон / © Getty Images

Сара Полсон відвідала фотокол 13-го сезону серіалу «Американська історія жахів», який відбувся у студії Quarry Studios у Мехіко. Зірка продемонструвала пікантний образ з колекції Pauline Dujancourt Fall 2026.

Перед фотографами акторка постала у чорному вбранні з прозорим мереживним верхом із квітковим візерунком, під яким був відсутній бюстгальтер. Вбрання також мало об’ємні короткі рукави з пухнастою фактурою.

Сара Полсон / © Getty Images

Сара Полсон / © Getty Images

Нижня частина вбрання складалася з пишної спідниці міді зі складками та асиметричним подолом. Сара поєднала її з чорними гостроносими туфлями-човниками з напівпрозорими вставками.

Голову зірка прикрасила об’ємним яскравим квітковим вінком. У неї була акуратна зачіска з персиковими рум’янами і помадою темно-бежевого відтінку.

Нагадаємо, Сара Полсон прийшла на премію Tony Awards у сукні з квітковою вишивкою, бантами і глибоким декольте.

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