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- Шоу-бізнес
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У прозорому мереживі і без бюстгальтера: Сара Полсон у сміливому образі з’явилася на фотоколі в Мехіко
Акторка доповнила чорне вбрання яскравим головним аксесуаром з квітів.
Сара Полсон відвідала фотокол 13-го сезону серіалу «Американська історія жахів», який відбувся у студії Quarry Studios у Мехіко. Зірка продемонструвала пікантний образ з колекції Pauline Dujancourt Fall 2026.
Перед фотографами акторка постала у чорному вбранні з прозорим мереживним верхом із квітковим візерунком, під яким був відсутній бюстгальтер. Вбрання також мало об’ємні короткі рукави з пухнастою фактурою.
Нижня частина вбрання складалася з пишної спідниці міді зі складками та асиметричним подолом. Сара поєднала її з чорними гостроносими туфлями-човниками з напівпрозорими вставками.
Голову зірка прикрасила об’ємним яскравим квітковим вінком. У неї була акуратна зачіска з персиковими рум’янами і помадою темно-бежевого відтінку.
Нагадаємо, Сара Полсон прийшла на премію Tony Awards у сукні з квітковою вишивкою, бантами і глибоким декольте.