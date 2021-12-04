У прозорому міні та на підборах: Кейт Бекінсейл зачарувала образом для вечірки

У прозорому міні та на підборах: Кейт Бекінсейл зачарувала образом для вечірки

Акторка обрала оригінальну сукню, яка зробила її зіркою вечора.

48-річна британська аткорка знову приголомшила своєю красою та довела, що час над нею не владний, коли з'явилася на вечірці з нагоди дня народження друга та британського журналіста Vas J Morgan, яке він святкував 3 грудня.

Для вечірки Кейт обрала сексуальну сукню від британо-норвезького модельєра Крістіана Одневіка. Сукня мала асиметричну спідницю з оборками з боків, перед якої був дуже коротким, а ось задня частина - довга і прозора. Верх сукні Кейт був виконаний без бретелей у корсетному стилі, а ось талію прикрашав пояс зі шкіри. Вбрання акторка доповнила босоніжками на високих підборах та платформі, а також бантом у волоссі.

Кейт Бекінсейл / Instagram Кейт Бекінсейл

Коли акторка йшла на вечірку, її заскочили папараці біля закладу The Windmill Soho в Лондоні. Як бачимо, вечірню сукню вона доповнила ще чорною шубою.

Кейт Бекінсейл / Getty Images

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