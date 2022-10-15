У прозорому міні: зірка "Корони" Емма Корін відвідала Лондонський кінофестиваль

Британська акторка та зірка серіалу "Корона" Емма Корін відвідала 66-й Лондонський кінофестиваль BFI у BFI Southbank, де відбувся показ фільму з Еммою в головній ролі "Коханець леді Чаттерлей".

26-річна Емма вийшла на червону доріжку в прозорій блакитній сукні від Miu Miu, а також була в колготах та гостроносих шкіряних туфлях-слінгбеках. Такий незвичайний образ Корін доповнила прикрасами від Cartier, легким мейкапом та укладанням з мокрим ефектом.

Емма Коррін / Фото: Getty Images

Цього ж дня Емму заскочили папараці у шовковому чорному двобортному жакеті, коли вона виходила з готелю у столиці Великої Британії перед показом фільму.

Партнером фільму Netflix "Коханець леді Чаттерлей" є актор Джек О'Коннелл. У картині дія відбувається у 1920-х роках, 26-річна Корін грає леді Чаттерлі, а 32-річний Джек – її коханого Олівера Меллорса. Книжка та фільм розповідають радикальну історію кохання та портрет жінки, яка зустрічає та закохується в Олівера Меллорса, єгеря у сімейному маєтку Чаттерлі, а їхні таємні побачення призводять її до чуттєвого, сексуального пробудження.

Емма Коррін / Фото: Getty Images

Роман пари стає предметом місцевих пліток, Конні опиняється перед доленосним рішенням: йти за покликом серця або повернутися до чоловіка Кліффорда, який повертається з Першої світової війни з травмами, через які він не може ходити.

Емма Коррін / Фото: Getty Images

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