У прозорому плащі з імітацією крапель: Тіна Кунакі прийшла на модне шоу Paco Rabanne у незвичайному луку

На захід джужина Венсана Касселя прийшла сама.

25-річна французька модель Тіна Кунакі потрапила під приціл фотографів дорогою на показ колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Paco Rabanne. Шоу відбувалося у Парижі в межах Тижня моди.

Тіна Кунакі / Фото: Associated Press

Для заходу Тіна обрала, звичайно ж, тотал тук від бренду, в якому поєднала чорну трикотажну мінісукню з повністю прозорим плащем, декорованим сріблястими бусинами, що нагадують краплі дощу.

В образ француженка додала чорні лаковані слінгбеки та зробила дуже лаконічний нюдовий макіяж.

Тіна Кунакі / Фото: Associated Press

Також кучеряве волосся дівчина випростала і заплела в досить просту, але цікаву зачіску.

Тіна Кунакі / Фото: Associated Press

Цей показ Paco Rabanne був першим для бренду після смерті засновника Модного дому – модельєра Пако Рабана, який пішов із життя 3 лютого.

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