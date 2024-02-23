У напівпрозорому ромпері і без бюстгальтера: зірка серіалу "Відьмак" на показі Tom Ford

Зірка серіалу "Відьмак" від Netflix – Фрея Аллан – відвідала показ бренду Tom Ford, який відбувся у межах Міланського тижня моди.

Перед фотокамерами акторка постала у чорному напівпрозорому ромпері на ґудзиках, які вона розстебнула. Під вбранням були чорні труси-шортики і був відсутній бюстгальтер, що додало її луку пікантності.

Фрея Аллан / Фото: Getty Images

Свій образ Фрея доповнила чорним лакованим поясом із металевою пряжкою, парними золотисто-чорними браслетами та чорними босоніжками із золотою фурнітурою.

Аллан зробила хвилясте укладання і макіяж із акцентом на очах.

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