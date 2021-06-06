У прозорому топі і лакованому поясі-басці: Настя Каменських продемонструвала сексуальний аутфіт

Співачка обожнює вихвалятися луками у привабливих вбраннях.

Настя Каменських опублікувала в Instagram знімок, на якому вона з'явилася у сексуальному образі total black. На артистці був прозорий топ, зверху якого вона одягла прозору портупею із золотою металевою фурнітурою.

Її лук доповнив лакований пояс-баска зі шкіряними пензликами і лосини.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Волосся Насті було укладене у красиві локони, а на обличчі був макіяж з акцентом на очах. Вона мала дуже ефектний вигляд.

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"Куди б ви пішли у такому вбранні? До магазину по хліб, зустріти кур'єра чи... ваш варіант?" — запитала Настя під фото у фоловерів.

Підписники активно у коментарях дали відповіді: "На весілля до колишнього", "У спальню до чоловіка", "У поле картоплю садити...", "На круту фотосесію", "На зустріч однокласників", "На концерт", "У нічний клуб", "На вечірку", "Зніматися у кліпі",

"До магазину по хліб", "На риболовлю", "На дискотеку".

Нагадаємо, нещодавно Каменських виступила на вечірці у заміському комплексі. На сцені вона з'явилася в ефектному міні, розшитому чорними та срібно-золотими паєтками, і в чорних лосинах.

Настя Каменських/Фото YULA

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