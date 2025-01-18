У прозорому топі і мініспідниці з рюшами: зірка соцмереж блиснула сосками на прогулянці

До об'єктивів папараці у Маямі, штат Флорида, потрапила зірка соцмереж Інес Трокіа. Дівчина у відвертому аутфіті гуляла містом.

На ній був нюдовий прозорий топ, розшитий квітковими аплікаціями пастельних відтінків. Він мав американську пройму, галтер і відверте декольте. Крізь тканину були помітні соски Інес, адже вона була без бюстгальтера.

Інес Трокіа / Фото: Getty Images

Верх Трокіа скомбінувала з асиметричною блакитною мінісідницею з рюшами та з білими босоніжками з квітами і зав'язками навколо щиколотки. У руці вона несла невелику фіолетову сумочку.

Інес розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і червоні манікюр та педикюр. На руках у неї були срібні каблучки.

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