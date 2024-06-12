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У прозорому топі і шкіряних мінішортах: акторка у пікантному луку постала на кінофестивалі у Нью-Йорку

У прозорому топі і шкіряних мінішортах: акторка у пікантному луку постала на кінофестивалі у Нью-Йорку

У прозорому топі і шкіряних мінішортах: акторка у пікантному луку постала на кінофестивалі у Нью-Йорку

Аріель Рейсін / Фото: Associated Press

Аріель Рейсін у всьому чорному прийшла на прем'єру історичного трилера.

Акторка Аріель Рейсін відвідала прем'єру фільму "Гамбіт королеви", яка відбулася у межах кінофестивалю Tribeca 2024 у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала пікантний лук total black, який складався зі шкіряних мінішортів і прозорого топу, під яким був чорний бюстгальтер.

Аріель Рейсін / © Associated Press
Аріель Рейсін / Фото: Associated Press

Аутфіт Аріель доповнила чорним поясом із золотою пряжкою у вигляді логотипу Chanel і чорними ботфортами на високій платформі і підборах.

Аріель Рейсін / © Associated Press
Аріель Рейсін / Фото: Associated Press

Рейсін зібрала волосся у кінський хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і кораловою помадою та червоний манікюр. У вухах у неї були сережки-логотипи Chanel, на руках – браслети і каблучки.

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