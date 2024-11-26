У прозорому топі та бюстгальтері в леопардовий принт: Ешлі Грем під прицілом папараці

37-річна американська модель plus-size – Ешлі Грем – відвідала Гранпрі Формули-1, яке відбулося у Лас-Вегасі. Вона потрапила під приціл папараці у ефектному вечірньому вбранні.

Ешлі поєднала абсолютно прозорий топводолазку з чорними штанами-палацо, а також довгою шубою. Зухвалості вбранню відомої моделі додавали бюстгальтер в леопардовий принт і такий самий пояс на штанах.

Образ вона доповнила чорною сумкою Chanel на ручці-ланцюжку, кросівками від Puma та безліччю золотих прикрас. Волосся вона розпустила та зробила вечірній макіяж.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно відбулося перше після тривалої перерви шоу бренду Victoria's Secret. Ешлі Грем була однією з моделей, які взяли участь у цьому показі. Вона пройшлася подіумом у чорному мереживному боді та трусах, які доповнювали гламурні крила та босоніжки-пружини.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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