У прозорому топі та бюстгальтері в леопардовий принт: Ешлі Грем під прицілом папараці

Модель привернула увагу ефектним вбранням.
37-річна американська модель plus-size – Ешлі Грем – відвідала Гранпрі Формули-1, яке відбулося у Лас-Вегасі. Вона потрапила під приціл папараці у ефектному вечірньому вбранні.
Ешлі поєднала абсолютно прозорий топводолазку з чорними штанами-палацо, а також довгою шубою. Зухвалості вбранню відомої моделі додавали бюстгальтер в леопардовий принт і такий самий пояс на штанах.
Образ вона доповнила чорною сумкою Chanel на ручці-ланцюжку, кросівками від Puma та безліччю золотих прикрас. Волосся вона розпустила та зробила вечірній макіяж.
Нагадаємо, що нещодавно відбулося перше після тривалої перерви шоу бренду Victoria's Secret. Ешлі Грем була однією з моделей, які взяли участь у цьому показі. Вона пройшлася подіумом у чорному мереживному боді та трусах, які доповнювали гламурні крила та босоніжки-пружини.
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