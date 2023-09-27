У прозорому топі та широких штанях: стильна Гайді Клум потрапила під приціл папараці

Супермодель Гайді Клум знову потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на знімання America's Got Talent, які відбуваються у Пасадені.

50-річна модель мала привабливий вигляд у чорному прозорому топі, під яким було видно її чорний мереживний бюстгальтер. До нього Гайді підібрала широкі чорні штани з високою талією та гостроносі туфлі лубутени.

У Клум було розпущене і красиво укладене її біляве волосся, на обличчі були великі чорні сонцезахисні окуляри, а нігті нафарбовані яскравим червоним лаком. На плечі висіла велика чорна сумка.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

У своєму минулому образі Клум поєднувала білизняне боді з джинсами і так вирушила на знімання шоу, в якому вже багато років займає суддівське крісло.

Читайте також: