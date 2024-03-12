У прозорому топі з торочкою: Крістен Стюарт потрапила під приціл папараці дорогою на інтерв'ю

Зірка вибрала сміливе вбрання чорного кольору.
Акторка Крістен Стюарт продемонструвала свою струнку фігуру на вулиці Нью-Йорка, коли прямувала на інтерв'ю, дівчина відвідала Вечірнє шоу Стівена Колберта, щоб розповісти про фільм Love Lies Bleeding ("Любов, брехня і кровопролиття"), в якому зіграла головну роль.
Попри те, що на вулиці було не спекотно, Крістен одягла досить легке і відверте вбрання. На акторці був топ та довга спідниця від бренду Monot з колекції Pre-Fall 2024.
Спідниця була прямою, однотонною і з розрізом ззаду, а напівпрозорий топ мав бретельку-галтер, кілька зав'язок на спині, і торочку з чорного бісеру.
Вбрання Крістен доповнила чорними гольфами, туфлями та сумкою від Chanel, а також сонцезахисними окулярами Ray-Ban. Волосся дівчина зібрала у високий і недбалий хвіст, який мав неохайний вигляд.
Минулого тижня Стюарт також продемонструвала образ у чорному кольорі, але вже на червоній доріжці у Беверлі-Гіллз. Акторка вийшла на публіку у вбранні від українського бренду Bettter, заснованого дизайнером Юлією Пеліпас 2020 року.
Вбрання складалося з прозорих колготок і відвертого боді, яке вона доповнила жакетом.
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