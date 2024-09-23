У прозорому вбранні і панчохах із підтяжками: Наомі Кемпбелл у зухвалому образі з'явилася на фешншоу

53-річна модель продемонструвала сексуальний вигляд у вбранні у білизняному стилі від бренду Dolce & Gabbana.

Наомі Кемпбелл відвідала показ колекції весна-літо 2025 Модного дому Dolce & Gabbana, який відбувся у межах Міланського тижня моди. Фотографам вдалося зробити кілька кадрів супермоделі.

Наомі, як і багато інших зіркових красунь, обрала для своєї появи зухвалий образ total black.

На ній було прозоре вбрання в сітку, яке складалося з приталеного жакета і спідниці, напівпрозорий бюстгальтер, чорні труси і капронові панчохи з підтяжками. Взута вона була в атласні туфлі на шпильках.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Лук Кемпбелл доповнила сонцезахисними окулярами, золотим ланцюжком, намистом із чорним камінням і діамантовою каблучкою. Чорна перука боб-каре завершила аутфіт моделі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл на модний показ бренду Roberto Cavalli одягла оксамитову зелено-чорну сукню максі з мармуровим принтом.

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