У прозорому вбранні: Ріта Ора прийшла на церемонію у Лондоні

Співачка Ріта Ора вчора ввечері відвідала церемонію вручення премії Glamour Women of the Year Awards 2022, яка відбулася в Outernet у Лондоні.

31-річна Ора з'явилася на доріжці у чорній прозорій сукні із силуетом русалки та невеликим шлейфом від бренду Jacquemus. Вбрання співачка доповнила туфлями-човниками у відтінку металік на підборах. З аксесуарів одягла масивні браслети на обидва зап'ястя, обручки на кожен палець і зробила кольоровий манікюр.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Біляві локони Ріта розпустила і накрутила хвилями, зробила макіяж з акцентом на очі, а губи нафарбувала нюдовим блиском.

Також на церемонії Glamour сяяла і співачка Ешлі Робертс, яка захопила присутніх своїм "голим" вбранням. На ній була сукня-сітка від Julien Macdonald. У такій же кілька років тому на вечірці Victoria's Secret сяяла модель Белла Хадід.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Ріта Ора / Фото: Associated Press

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