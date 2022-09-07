У прозорому вбранні та з прапором у руках: Аліна Байкова на прем'єрі документального фільму про війну в Україні

7 вересня разом із військовою кореспонденткою ТСН Наталією Нагорною та Ганною Зайцевою, якій вдалося вижити на "Азовсталі", модель Аліна Байкова відвідала показ документального фільму американського режисера Євгена Афінеєвського "Свобода у вогні".

Аліна Байкова, Ганна Зайцева, Наталія Нагорна, режисер Євген Афінєвський та директор Венеційського кінофестивалю Альберто Барбера / Фото: Associated Press

Перед камерами українка з'явилася у прозорій червоній сукні від українського бренду Tasha Mano. Сукня-міді мала довгі рукави в "стилі Джульєтти", поділ сукні був прикрашений широкою рюшею, а на талії її доповнювала баска з шовку. Верхня частина вбрання, в ділянці грудей, теж була прикрашена ніжною рюшею.

Образ Аліна доповнила діамантовими сережками та кафами, макіяжем із червоною помадою, червоним клатчем, а також лаконічними туфлями-човниками.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram Байкова написала, що образ у червоному кольорі обрала для червоної доріжки не просто, а як символ того, що її рідна Україна зараз у крові.

"Сьогодні я була одягнена в червоне, але не для пристрасті, я була одягнена в червоне, тому що моя країна стікає кров'ю, мої люди стікають кров'ю емоційно та фізично", — написала Аліна.

Також на червону доріжку заходу вона вийшла із прапором України, який також піднімала на кінофестивалі у Каннах.

Аліна Байкова / Фото: Associated Press

Читайте також: