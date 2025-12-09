У прозорому вбранні з пір'ям і в жакеті з перлинами: вишукану Блейк Лайвлі сфотографували біля ялинки

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі сфотографували біля ялинки у Нью-Йорку. Знаменитість мала розкішний вигляд у вишуканому аутфіті з кутюрної колекції бренду Tamara Ralph осінь 2025.

На зірці було прозоре біле вбрання, прикрашене білим пір’ям, і твідовий подовжений жакет приталеного силуету і без коміра, оздоблений перлинами і камінням. Талію Блейк підкреслила білим шкіряним поясом із золотою фурнітурою.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Лайвлі доповнила образ білою сумкою з аплікаціями і прозорими туфлями із розсипом страз. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із ніжно-рожевою помадою і білий манікюр.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі потрапила під приціл папараці у бордовому вбранні, під яким була без бюстгальтера.