У прозорих лосинах і шкіряній куртці: Мераю Кері заскочили лондонські папараці
56-річна співачка Мерая Кері потрапила під приціл папараці на вулицях британської столиці.
Мераю сфотографували біля готелю у Лондоні, коли вона поверталася туди. Одягнена зірка була в чорну коротку шкіряну куртку, чорні напівпрозорі лосини з блискітками та взута в лаковані босоніжки на дуже високих підборах.
Волосся Кері було розпущене і укладене стильними локонами, у неї був дуже виразний макіяж очей з пишними віями і блиском, що підкреслює губи. На зап’ясті виблискувало кілька діамантових браслетів і на нігтях був світлий манікюр, а на пальці каблучка з великим каменем.
