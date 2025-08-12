ТСН у соціальних мережах

У прозорих лосинах і шкіряній куртці: Мераю Кері заскочили лондонські папараці

56-річна співачка Мерая Кері потрапила під приціл папараці на вулицях британської столиці.

Мерая Кері

Мерая Кері / © Getty Images

Мераю сфотографували біля готелю у Лондоні, коли вона поверталася туди. Одягнена зірка була в чорну коротку шкіряну куртку, чорні напівпрозорі лосини з блискітками та взута в лаковані босоніжки на дуже високих підборах.

Волосся Кері було розпущене і укладене стильними локонами, у неї був дуже виразний макіяж очей з пишними віями і блиском, що підкреслює губи. На зап’ясті виблискувало кілька діамантових браслетів і на нігтях був світлий манікюр, а на пальці каблучка з великим каменем.

До речі, буквально вчора каблучкою з величезним діамантом на пальці, але тільки заручальною похизувалася модель і кохана Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес. Тепер усі обговорюють гігантський діамант Родрігес та те, скільки він може коштувати.

