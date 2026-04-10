У прозорих туфлях і гарній сукні з сердечками: принцеса Таїланду відвідала виставку в Гаазі

Сіріваннаварі Наріратана / © Getty Images

Принцеса Таїланду і дизайнерка Сіріваннаварі Наріратана відвідала відкриття виставки Чуд Тай, на якій представлені традиційні національні тайські костюми у готелі Hotel des Indes в Гаазі, у Нідерландах.

Сіріваннаварі Наріратана / © Getty Images

Сіріваннаварі мала гарний вигляд у темно-синій сукні без рукавів, з пишною спідницею і білим принтом у вигляді сердечок і ромбів.

Образ принцеса доповнила прозорими пластиковими туфлями з металевими носками. Волосся вона зібрала у пучок, зробила макіяж із чорним олівцем на очах і помадою кольору курної троянди на губах. Вуха Наріратана прикрасила сережками з камінням, а до вбрання прикріпила цікаві брошки — одну у вигляді комахи, а іншу — портрету, обрамленого діамантами.