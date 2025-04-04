У приголомшливому вбранні з декольте та накидкою: Дженніфер Лопес сяяла на червоній доріжці

Дженніфер Лопес / © Associated Press

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55-річна суперзірка Дженніфер Лопес відвідала прем’єру мюзиклу «Добраніч і удачі» на Бродвеї, в якому зіграв легендарний Джордж Клуні. Прем’єра відбулася у театрі Winter Garden у четвер, 3 квітня, у Нью-Йорку.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Лопес вийшла на червону доріжку в приголомшливій чорній оксамитовій сукні від бренду Saiid Kobeisy. Це була приталена сукня-бюстьє з дуже глибоким декольте.

Доповнювала сукню накидка-кейп молочного відтінку зі шлейфом, складками та об’ємним коміром.

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Дженніфер Лопес / © Associated Press

У руці Дженніфер носила клатч від улюбленого бренду Tyler Ellis, а її шию, руки та вуха прикрашали коштовності із діамантами.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Компанію їй на заході склала 17-річна дочка Емма, яка одягла чорний смокінг від Christian Dior, сорочку та прикраси від Vivienne Westwood.

Дженніфер Лопес і дочка Емма / © Getty Images

Раніше Емма також вийшла з матір’ю на червону доріжку. У березні вони відвідали театральну виставу п’єси Вільяма Шекспіра «Отелло». Захід також відбувся у Нью-Йорку на Бродвеї.

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