У прикрасах і сукні з декольте-серцем: Ель Феннінг у вечірньому образі позувала поряд із великим Хижаком

Ель Феннінг / © Associated Press

Реклама

У Лос-Анджелесі, у Китайському театрі TCL, відбувся премʼєрний показ науково-фантастичого фільму «Хижак: Дикі землі». Стрічку презентували її головні герої — Ель Феннінг і Дімітріус Шустер-Колоаматанґі. Разом із ними позував персонаж із фільму — великий Хижак.

Ель Феннінг, Хижак і Дімітріус Шустер-Колоаматанґі / © Associated Press

Ель з’явилася на заході у вечірній чорній корсетній сукні максі на тонких бретельках, з драпуванням, оголеною спиною і хвостом-шлейфом, який вона демонструвала фотографам.

Ель Феннінг / © Associated Press

Вбрання також мало пікантне декольте у формі серця і високий розріз. Лук Феннінг доповнила чорними туфлями на шпильках Stuart Weitzman.

Реклама

Ель Феннінг / © Associated Press

Акторка зробила елегантну гладку зачіску, ніжний макіяж із рожевими румʼянами. Шию вона прикрасила гарним кольє Cartier у вигляді крокодила з діамантами і смарагдами, а на руці були годинник і каблучка з цього самого комплекту.

Ель Феннінг / © Associated Press

Нагадаємо, фільм «Хижак: Дикі землі» в українському прокаті від 6 листопада.