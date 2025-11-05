ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

У прикрасах і сукні з декольте-серцем: Ель Феннінг у вечірньому образі позувала поряд із великим Хижаком

27-річна акторка у чорному вбранні від Zuhair Murad презентувала свою нову кінороботу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Associated Press

У Лос-Анджелесі, у Китайському театрі TCL, відбувся премʼєрний показ науково-фантастичого фільму «Хижак: Дикі землі». Стрічку презентували її головні герої — Ель Феннінг і Дімітріус Шустер-Колоаматанґі. Разом із ними позував персонаж із фільму — великий Хижак.

Ель Феннінг, Хижак і Дімітріус Шустер-Колоаматанґі / © Associated Press

Ель Феннінг, Хижак і Дімітріус Шустер-Колоаматанґі / © Associated Press

Ель з’явилася на заході у вечірній чорній корсетній сукні максі на тонких бретельках, з драпуванням, оголеною спиною і хвостом-шлейфом, який вона демонструвала фотографам.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Вбрання також мало пікантне декольте у формі серця і високий розріз. Лук Феннінг доповнила чорними туфлями на шпильках Stuart Weitzman.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Акторка зробила елегантну гладку зачіску, ніжний макіяж із рожевими румʼянами. Шию вона прикрасила гарним кольє Cartier у вигляді крокодила з діамантами і смарагдами, а на руці були годинник і каблучка з цього самого комплекту.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Нагадаємо, фільм «Хижак: Дикі землі» в українському прокаті від 6 листопада.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie