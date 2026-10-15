У приталеному жакеті і з червоною помадою: Елізабет Дебікі на заході у Нью-Йорку

Елізабет Дебікі / © Getty Images

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Елізабет Дебікі відвідала зустріч з Олівією Колман та Александром Скарсгардом, присвячену фільму «Вікер» (Wicker), у культурному центрі 92NY у Нью-Йорку.

Перед фотографами акторка постала в елегантному сірому костюмі, який складався з подовженого двобортного жакета приталеного силуету з широкими лацканами, чорними ґудзиками та кишенями з клапанами і широких штанів. Вбрання зірка доповнила чорними лакованими туфлями-човниками на підборах.

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Елізабет Дебікі / © Getty Images

Дебікі розпустила волосся, злегка підкрутивши кінчики всередину й прибравши передні пасма за вуха. Головним яскравим акцентом її аутфіту стала червона помада.

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Нагадаємо, Елізабет Дебікі у леопардовому светрі й шкіряних штанях потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

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