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- Шоу-бізнес
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У приталеному жакеті і з червоною помадою: Елізабет Дебікі на заході у Нью-Йорку
Австралійська акторка обрала для виходу стримане сіре вбрання, доповнивши його класичними чорними човниками.
Елізабет Дебікі відвідала зустріч з Олівією Колман та Александром Скарсгардом, присвячену фільму «Вікер» (Wicker), у культурному центрі 92NY у Нью-Йорку.
Перед фотографами акторка постала в елегантному сірому костюмі, який складався з подовженого двобортного жакета приталеного силуету з широкими лацканами, чорними ґудзиками та кишенями з клапанами і широких штанів. Вбрання зірка доповнила чорними лакованими туфлями-човниками на підборах.
Дебікі розпустила волосся, злегка підкрутивши кінчики всередину й прибравши передні пасма за вуха. Головним яскравим акцентом її аутфіту стала червона помада.
Нагадаємо, Елізабет Дебікі у леопардовому светрі й шкіряних штанях потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.