Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У пудровій сукні: фіналістка шоу "Холостяк-12" у романтичному образі позувала на пляжі

У пудровій сукні: фіналістка шоу "Холостяк-12" у романтичному образі позувала на пляжі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
354
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У пудровій сукні: фіналістка шоу "Холостяк-12" у романтичному образі позувала на пляжі

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька показала гарну світлину.

Фіналістка 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – Катерина Лозовицька – поділилася з фоловерами в Instagram своїм новим знімком.

Дівчина позувала на пляжі у романтичному аутфіті. На ній була пудрова сукня з напівпрозорим верхом.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Образ Катя доповнила гарною зачіскою з локонами і макіяжем смокі айс. Вона дивилася в бік і мило усміхалася.

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" - Марина Голд – позувала на пляжі на Гаваях у леопардових плавках і кремовій сорочці, яку зав'язала вузлом під грудьми. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
354
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація