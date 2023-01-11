У пудровій сукні: фіналістка шоу "Холостяк-12" у романтичному образі позувала на пляжі

Фіналістка 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – Катерина Лозовицька – поділилася з фоловерами в Instagram своїм новим знімком.

Дівчина позувала на пляжі у романтичному аутфіті. На ній була пудрова сукня з напівпрозорим верхом.

Катерина Лозовицька/Instagram

Образ Катя доповнила гарною зачіскою з локонами і макіяжем смокі айс. Вона дивилася в бік і мило усміхалася.

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" - Марина Голд – позувала на пляжі на Гаваях у леопардових плавках і кремовій сорочці, яку зав'язала вузлом під грудьми.

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