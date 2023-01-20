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У пудровій сукні і головному уборі з метеликів: Ірина Білик у ніжному образі презентувала чуттєву пісню

У пудровій сукні і головному уборі з метеликів: Ірина Білик у ніжному образі презентувала чуттєву пісню

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
748
Час на прочитання
1 хв
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У пудровій сукні і головному уборі з метеликів: Ірина Білик у ніжному образі презентувала чуттєву пісню

Ірина Білик / Фото: Instagram Ірина Білик

Артистка потішила прихильників новою українськомовною композицією.

Ірина Білик у чарівному і ніжному образі презентувала свою нову українськомовну пісню під назвою "Мало".

"Моя життєва стежина незмінна. Я йду нею вже багато років! І моє серце ніколи не втомиться розповідати вам про мою любов до життя", - написала артистка у дописі в Instagram.

У кліпі на сингл Ірина постала в атласній пудрово-рожевій довгій сукні на затин, з рюшами і пишними рукавами. Вбрання вона поєднала зі срібними босоніжками і екстравагантним головним убором із декоративних метеликів.

Ідеально рівне укладання боб-каре і ніжний макіяж гармонійно доповнили аутфіт зірки.

У відео Білик продемонструвала ще один стильний лук. Співачка була одягнена у штанний бірюзово-чорний костюм із психоделічним принтом і рожеві босоніжки на високій платформі та підборах.

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Дата публікації
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