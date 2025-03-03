У пудровій сукні і розкішних прикрасах: зірка фільму "Гладіатор" Конні Нільсен у ніжному луку прийшла на "Оскар"

Зірка фільму "Гладіатор" Конні Нільсен продемонструвала ніжний образ на церемонії нагородження премії "Оскар-2025", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка постала у пудровій сукні максі на одне плече з колекції весна-літо 2025 бренду Elie Saab. Вбрання мало пікантне декольте, драпування, напівпрозору спідницю і високий розріз. Взута вона була в атласні бежеві босоніжки на шпильках.

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

Нілсен зробила укладання з м'якими локонами і макіяж у коричневих відтінках. Аутфіт Конні гармонійно доповнила розкішними діамантово-рубіновими прикрасами від Sons.

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Конні Нільсен на телешоу "CBS Mornings" у Нью-Йорку прийшла у темно-синьому костюмі, який складався з подовженого двобортного жакета з хусткою-паше у кишені і широких штанів.

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