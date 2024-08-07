У пудровій сукні і з квітами на босоніжках: американська зірка реаліті на прем'єрі фільму "Покинь, якщо кохаєш"

53-річна Бетенні Франкель сяяла на івенті у ніжному луку з сексуальним акцентом.

Американська зірка реаліті і бізнесвумен – Бетені Франкель – відвідала прем'єрний показ романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш", який відбувся у театрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.

Для своєї появи на івенті вона обрала романтичний образ. На Бетені була пудрова корсетна сукня по фігурі на бретельках, зі шнурівками по боках і з сексуальним декольте.

Бетенні Франкель / Фото: Getty Images

Вбрання вона скомбінувала з пудровими атласними босоніжками, прикрашеними на п'ятках великими квітами, і білою сумкою зі стразами.

Франкель зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями, а також білі манікюр і педикюр. На шиї у неї було діамантове намисто, у вухах – сережки з камінням, а на руках – браслети, годинник і каблучки.

Нагадаємо, на прем'єрі також була присутня виконавиця головної ролі Блейк Лайвлі. Вона постала в особливій сукні – культовій вінтажній від Versace з колекції прет-а-порте осінь-зима 2002.

Читайте також: