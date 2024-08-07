У пудровій сукні і з квітами на босоніжках: американська зірка реаліті на прем'єрі фільму "Покинь, якщо кохаєш"

53-річна Бетенні Франкель сяяла на івенті у ніжному луку з сексуальним акцентом.
Американська зірка реаліті і бізнесвумен – Бетені Франкель – відвідала прем'єрний показ романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш", який відбувся у театрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.
Для своєї появи на івенті вона обрала романтичний образ. На Бетені була пудрова корсетна сукня по фігурі на бретельках, зі шнурівками по боках і з сексуальним декольте.
Вбрання вона скомбінувала з пудровими атласними босоніжками, прикрашеними на п'ятках великими квітами, і білою сумкою зі стразами.
Франкель зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями, а також білі манікюр і педикюр. На шиї у неї було діамантове намисто, у вухах – сережки з камінням, а на руках – браслети, годинник і каблучки.
Нагадаємо, на прем'єрі також була присутня виконавиця головної ролі Блейк Лайвлі. Вона постала в особливій сукні – культовій вінтажній від Versace з колекції прет-а-порте осінь-зима 2002.
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