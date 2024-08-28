У пудровій сукні і з перлинною прикрасою: Кейт Бланшетт продемонструвала струнку фігуру на червоній доріжці

55-річна акторка обрала для своєї появи на відкритті кінофестивалю вбрання від Armani Privé.
Сьогодні, 28 серпня, на італійському острові Лідо стартував 81-й Венеційський кінофестиваль. Він відкрився фільмом режисера Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс", яка є продовженням його стрічки 1988 року.
На червоній доріжці з'явилася Кейт Бланшетт. Акторка мала красивий вигляд в обтислій пудрово-перламутровій сукні максі від Armani Privé, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання було без бретельок і мало лінії, оздоблені стразами.
Оголені плечі зірка прикрасила ниткою з перлів. Взута вона була у гостроносі туфлі кольору металік.
Кейт зробила хвилясте укладання і макіяж у ніжних відтінках. У вухах у неї були лаконічні сережки від Louis Vuitton.
Про фільм "Бітлджюс Бітлджюс":
Після несподіваної сімейної трагедії три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підліток Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі.
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