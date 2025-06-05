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- Шоу-бізнес
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У пудровій сукні і з сумкою Louis Vuitton: красивий образ для міського літа від Аманди Голден
Британська радіоведуча своїм новим луком підтвердила, що стритстайл може бути не менш ефектним, ніж вихід на червону доріжку.
Аманду Голден папараці традиційно сфотографували, коли вона йшла до студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні. Радіозірка продемонструвала гарний образ, у якому поєдналися елегантність, сексуальність і ніжність водночас.
На ній була замшева сукня пудрового кольору без бретельок довжини міді, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Вбрання Аманда доповнила замшевими пудровими туфлями-човниками і шкіряною сумкою в тон із золотою фурнітурою від бренду Louis Vuitton.
Свій лук Голден доповнила чорними сонцезахисними окулярами, акцентним перлинним намистом з підвіскою у вигляді золотого серця, лаконічними сережками, браслетами й каблучками. Вона розпустила волосся і зробила макіяж у природних відтінках.
Нагадаємо, Аманда Голден у костюмі кольору слонової кістки блиснула сосками на вулицях Лондона.