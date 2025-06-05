У пудровій сукні і з сумкою Louis Vuitton: красивий образ для міського літа від Аманди Голден

Аманда Голден / © Getty Images

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Аманду Голден папараці традиційно сфотографували, коли вона йшла до студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні. Радіозірка продемонструвала гарний образ, у якому поєдналися елегантність, сексуальність і ніжність водночас.

На ній була замшева сукня пудрового кольору без бретельок довжини міді, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Аманда Голден / © Getty Images

Вбрання Аманда доповнила замшевими пудровими туфлями-човниками і шкіряною сумкою в тон із золотою фурнітурою від бренду Louis Vuitton.

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Свій лук Голден доповнила чорними сонцезахисними окулярами, акцентним перлинним намистом з підвіскою у вигляді золотого серця, лаконічними сережками, браслетами й каблучками. Вона розпустила волосся і зробила макіяж у природних відтінках.

Нагадаємо, Аманда Голден у костюмі кольору слонової кістки блиснула сосками на вулицях Лондона.