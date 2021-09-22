У пудровій сукні з блискітками: переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан похизувалася сексуальним декольте

Дівчина показала гарний знімок з нового фотосету.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк", дівчина Михайла Заливака — Анна Богдан — показала в Instagram гарну світлину з нової фотосесії.

На ній дівчина постала у романтичній пудровій сукні з прозорими пишними рукавами і сексуальним декольте, розшитому блискітками. Бюст Богдан у цьому вбранні мав дуже спокусливий вигляд.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Аутфіт Анна доповнила укладанням з локонами, вечірнім макіяжем і розкішними довгими сріблястими сережками.

"Красиві образи народжують красиві думки, а гарні думки ведуть до красивих дій. Будьте красивими для себе", — підписала фото Аня.

Раніше дівчина показала знімки з романтичного фотосету з коханим, де вони злилися у солодкому поцілунку.

Михайло Залівако і Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Михайло Залівако і Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Читайте також: Злилися у поцілунку: переможниця "Холостяка-11" показала інтимне фото з Михайлом Заливакою

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання