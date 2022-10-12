У пудровій сукні з камінням: зірка серіалу "Сексуальна освіта" на червоній доріжці в Лондоні

Емі Лу Вуд у свої 27 років уже зірка комедійного підліткового серіалу "Сексуальна освіта", який, ймовірно, проклав дівчині шлях у велике кіно. Під час лондонського кінофестивалю, що цього року проходить від 5 до 16 жовтня, акторка з'явилася під час прем'єрного показу фільму "Живий", де зіграла разом із відомим актором Біллом Наї.

На червону доріжку дівчина вийшла в дуже милій сукні пудрового відтінку від бренду Miu Miu. Вбрання було виконане у довжині міді, мало пишну спідницю, а спереду сукня застібалася на кілька ґудзиків.

V-подібне декольте додавало образу трохи сексуальності, а ось гламуру — вишивка великими каменями, бісером та паєтками, а також банти на плечах. Завершили образ босоніжки, великі сережки з перлами та висока зачіска.

Емі Лу Вуд / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали Сальма Гаєк, Джоді Тернер-Сміт і Ванесса Кірбі.

Читайте також: