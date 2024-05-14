У пудровій сукні з оголеними плечима: гарна Зендея на обкладинці глянцу

Акторка зараз на піку популярності, тому її часто запрошують на фотознімання.

27-річна американська акторка Зендея стала головною зіркою нового випуску австралійської редакції Vogue. На обкладинці глянцю зірка "Дюни" з'явилася в пудровому мінісукні з драпіруванням та оголеними плечима від Louis Vuitton та аксесуарах – каблучках та браслетах – Bvlgari.

Також вона приміряла прозоре боді, розшите паєтками, яке поєднувало з оверсайз-пальто від Stella McCartney.

В інтерв'ю Зендея розповіла про свою роль у фільмі "Суперники", а також про славу та популярність, які обрушилися на дівчину за останній рік.

Нагадаємо, раніше Зендея продемонструвала "сукню сирени" на Met Gala. Автором став Джон Гальяно – креативний директор бренду Maison Margiela. Вбрання мало косий крій і складалося з різних видів тканини: ламе, органзи зі смугами, що переливалася, та оксамиту. Сукня була виконана вручну, і багато її елементів не просто пришиті руками, а ще й розмальовані та пофарбовані.

Зендея / Фото: Associated Press

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